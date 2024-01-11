(Розман) Хая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Розман) Хая

Место рождения

Новосибирск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Роза

Новосибирск
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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