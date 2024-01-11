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(Розман) Хая
(Розман) Хая
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Древо
Место рождения
Новосибирск
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
(Розман) Роза
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать:
Роза
Новосибирск
Смерть
Неизвестно
Москва
, город федерального значения Москва
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