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Катаев Илья Михайлович
Катаев Илья Михайлович
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Древо
Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
04.07.2007
Пол
Мужской
Отец
Катаев Михаил Юрьевич
1969 г.р.
Мать
Катаева (Шершакова) Наталья Станиславовна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.2007
Отец:
Катаев Михаил Юрьевич
Мать:
Катаева Наталья Станиславовна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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