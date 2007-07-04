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Катаев Илья Михайлович

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

04.07.2007

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.2007

Отец: Катаев Михаил Юрьевич

Мать: Катаева Наталья Станиславовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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