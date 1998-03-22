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Танаков Пётр Михайлович

Место рождения

село Вассино, район Тагучинский, Новосибирской области

Дата рождения

28.01.1925

Дата смерти

22.03.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1925

Отец: Танаков Михаил

Мать: Танакова Матрёна

село Вассино, район Тагучинский, Новосибирской области
Рождение ребёнка
04.10.1950

Дочь: Христова Татьяна

Мать ребёнка: Танакова Нина Павловна

Рождение ребёнка
26.10.1954

Дочь: Ускова Ольга

Мать ребёнка: Танакова Нина Павловна

Бракосочетание
07.09.1956

Жена: Танакова Нина Павловна

г. Кушва
Рождение ребёнка
08.05.1960

Дочь: Танакова Ирина

Мать ребёнка: Танакова Нина Павловна

Смерть
22.03.1998
г. Кушва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кушва
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