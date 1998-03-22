Танаков Пётр Михайлович
Место рождениясело Вассино, район Тагучинский, Новосибирской области
Дата рождения28.01.1925
Дата смерти22.03.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1925
Отец: Танаков Михаил
Мать: Танакова Матрёна
село Вассино, район Тагучинский, Новосибирской области
Рождение ребёнка
04.10.1950
Дочь: Христова Татьяна
Мать ребёнка: Танакова Нина Павловна
Рождение ребёнка
26.10.1954
Дочь: Ускова Ольга
Мать ребёнка: Танакова Нина Павловна
Бракосочетание
07.09.1956
Жена: Танакова Нина Павловна
г. Кушва
Рождение ребёнка
08.05.1960
Дочь: Танакова Ирина
Мать ребёнка: Танакова Нина Павловна
Смерть
22.03.1998
г. Кушва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кушва