Кондратий Федоров
Место рождениясельцо Юрьево Муромской округи
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1777
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Федор Кузьмин
Мать: не указана
сельцо Юрьево Муромской округи
Рождение ребёнка
1776
Сын: Емельян Кондратьев
Мать ребёнка: Анисья Сaвельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Сaвельева
Смерть
1777
д. Кондаково, Меленковский уезд