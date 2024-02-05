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Кондратий Федоров

Место рождения

сельцо Юрьево Муромской округи

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1777

Пол

Мужской

Отец

Около 1703 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Федор Кузьмин

Мать: не указана

сельцо Юрьево Муромской округи
Рождение ребёнка
1776

Сын: Емельян Кондратьев

Мать ребёнка: Анисья Сaвельева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Сaвельева

Смерть
1777
д. Кондаково, Меленковский уезд
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