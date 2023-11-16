Меликова (Павлова) Тамара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жирохова Олеся Викторовна
Отец ребёнка: Меликов Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Меликов Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меликов Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Меликов Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высокомерный Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Меликов Виктор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно