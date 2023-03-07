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Кряквин Онисим Тимофеевич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Кряквин Тимофей Антонович

Мать: Кряквина Евдокия Павловна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кряквин Лаврентий Онисимович

Мать ребёнка: Кряквина Васса Спиридоновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Кряквин Степан Онисимович

Мать ребёнка: Кряквина Васса Спиридоновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кряквин Андрей Онисимович

Мать ребёнка: Кряквина Васса Спиридоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1829
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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