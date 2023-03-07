Кряквин Онисим Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кряквин Лаврентий Онисимович
Мать ребёнка: Кряквина Васса Спиридоновна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кряквин Степан Онисимович
Мать ребёнка: Кряквина Васса Спиридоновна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кряквин Андрей Онисимович
Мать ребёнка: Кряквина Васса Спиридоновна
Смерть
1829