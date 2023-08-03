Лысенко Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысенко Алексей Викторович

Мать: Лысенко Ольга

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