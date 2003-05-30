Старцева Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцева Валентина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1929

Дата смерти

18.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1929

Отец: Проняев Петр

Мать: Проняева Клавдия

Рождение ребёнка
06.10.1957

Дочь: Старцева Лариса Владимировна Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Старцев Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старцев Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старцева Вера Вера

Отец ребёнка: Старцев Владимир Михайлович

Смерть
18.10.1986
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