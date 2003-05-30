Старцева Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1929
Дата смерти18.10.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1929
Отец: Проняев Петр
Мать: Проняева Клавдия
Рождение ребёнка
06.10.1957
Дочь: Старцева Лариса Владимировна Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Старцев Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старцева Вера Вера
Отец ребёнка: Старцев Владимир Михайлович
Смерть
18.10.1986