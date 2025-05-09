Бабенков Василий
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
(Щетинина) Ксения1900 г.р.
Дети
Бабенков НиколайНеизвестно г.р.
(Бабенкова) ЕвдокияНеизвестно г.р.
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабенков Николай
Мать ребёнка: (Щетинина) Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Щетинина) Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бабенкова) Евдокия
Мать ребёнка: (Щетинина) Ксения
Смерть
Неизвестно