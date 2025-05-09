Бабенков Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Бабенков Василий

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
(Щетинина) Ксения1900 г.р.
Дети
Бабенков НиколайНеизвестно г.р.
(Бабенкова) ЕвдокияНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабенков Николай

Мать ребёнка: (Щетинина) Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Щетинина) Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бабенкова) Евдокия

Мать ребёнка: (Щетинина) Ксения

Смерть
Неизвестно

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