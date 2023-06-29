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Миронов Семен Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.01.1910

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миронов Даниил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1888

Сын: Миронов Константин Семенович

Мать ребёнка: Миронова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
23.03.1891

Дочь: Миронова Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Миронова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
10.01.1897

Сын: Миронов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Миронова Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Елизавета Васильевна

Смерть
22.01.1910
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