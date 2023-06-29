Миронов Семен Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.01.1910
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миронов Даниил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1888
Сын: Миронов Константин Семенович
Мать ребёнка: Миронова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
23.03.1891
Дочь: Миронова Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Миронова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
10.01.1897
Мать ребёнка: Миронова Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.1910