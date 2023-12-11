Трофимова (Николаева) Анфиса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Николаева) Анфиса Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Трофимова Елена Навамировна

Отец ребёнка: Трофимов Навамир Иванович

Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Валерий Навамирович

Отец ребёнка: Трофимов Навамир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Навамир Иванович

Смерть
Неизвестно
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