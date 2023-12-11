Трофимова (Николаева) Анфиса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Трофимова Елена Навамировна
Отец ребёнка: Трофимов Навамир Иванович
Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Валерий Навамирович
Отец ребёнка: Трофимов Навамир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно