Корсунова Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ревякин Николай Петрович

Мать: Ревякина Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсунова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Корсунов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсунов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Корсунов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсунов Алексей

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