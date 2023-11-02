Корсунова Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ревякин Николай Петрович
Мать: Ревякина Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсунова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Корсунов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсунов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Корсунов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корсунов Алексей