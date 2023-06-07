Лунева Александра Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Анисья Минаева
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Миней Архипов
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Миней Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно