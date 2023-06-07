Лунева Александра Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунева Александра Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Анисья Минаева

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Миней Архипов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Лунев/дыдаев Иван Минаев

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Миней Архипов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев/дыдаев Миней Архипов

Смерть
Неизвестно
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