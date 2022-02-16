Хисаметдинова Румия Ибрагимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисаметдинова Румия Ибрагимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1931

Дата смерти

16.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1954

Дочь: Абжалимова Аниса Фягимовна

Отец ребёнка: Абжалимов Фягим Шакирович

Рождение ребёнка
24.02.1956

Сын: Абжалимов Валерий Фягимович

Отец ребёнка: Абжалимов Фягим Шакирович

Рождение ребёнка
03.01.1961

Сын: Абжалимов Равиль Фягимович

Отец ребёнка: Абжалимов Фягим Шакирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сягит

Отец ребёнка: Абжалимов Фягим Шакирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абжалимов Фягим Шакирович

Место жительства
Неизвестно
Алтата, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
16.02.2022
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