Хисаметдинова Румия Ибрагимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1931
Дата смерти16.02.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1954
Дочь: Абжалимова Аниса Фягимовна
Отец ребёнка: Абжалимов Фягим Шакирович
Рождение ребёнка
24.02.1956
Сын: Абжалимов Валерий Фягимович
Отец ребёнка: Абжалимов Фягим Шакирович
Рождение ребёнка
03.01.1961
Сын: Абжалимов Равиль Фягимович
Отец ребёнка: Абжалимов Фягим Шакирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сягит
Отец ребёнка: Абжалимов Фягим Шакирович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Алтата, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
16.02.2022