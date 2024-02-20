Вейдманн Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВейдманн Наталья

Вейдманн Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вейдманн Неле

Отец ребёнка: Вейдманн Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вейдманн Ноа

Отец ребёнка: Вейдманн Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вейдманн) ?

Отец ребёнка: Вейдманн Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вейдманн Андрей

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