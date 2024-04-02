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Анна Федорова

Место рождения

Бабурино, Щекинский район , Тульская губерния

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

25.12.1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабурино, Щекинский район , Тульская губерния
Бракосочетание
04.02.1872

Муж: Илья Ефимов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Вдова, вторым браком села Бабурина сельца Ивановского 44 года и 47 лет
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Варвара Ильина

Отец ребёнка: Илья Ефимов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
25.12.1898
Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Умерла в 72 года от старости

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