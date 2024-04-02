Анна Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти25.12.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1872
Муж: Илья Ефимов
Вдова, вторым браком села Бабурина сельца Ивановского 44 года и 47 лет
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Варвара Ильина
Отец ребёнка: Илья Ефимов
Смерть
25.12.1898
Умерла в 72 года от старости