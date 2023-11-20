Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Дедель) Юлия
(Дедель) Юлия
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1916
Пол
Женский
Отец
Дедель Антон
1894 г.р.
Мать
Дедель Михалина
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
MC
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Дедель Антон
Мать:
Дедель Михалина
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия