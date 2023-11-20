(Дедель) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дедель) Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Дедель Антон

Мать: Дедель Михалина

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