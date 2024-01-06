Роот Валентина Артуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роот Валентина Артуровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1965

Отец: Клоос Артур Готфридович

Мать: Клоос Альвина Андреевна

Рождение ребёнка
16.05.1986

Дочь: Бутырина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Роот Александр Александрович

Рождение ребёнка
12.03.1991

Дочь: Кулакова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Роот Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роот Александр Александрович

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