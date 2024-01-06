Роот Валентина Артуровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1965
Отец: Клоос Артур Готфридович
Мать: Клоос Альвина Андреевна
Рождение ребёнка
16.05.1986
Дочь: Бутырина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Роот Александр Александрович
Рождение ребёнка
12.03.1991
Дочь: Кулакова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Роот Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно