Гурий Иосифович
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Михаил Гурьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Григорий Гурьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Захар Гурьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Гурьевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Сын попа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно