Гурий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурий Иосифович

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Место рождения

Введенское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Введенское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Михаил Гурьевич

Мать ребёнка: не указана

Введенское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Григорий Гурьевич

Мать ребёнка: не указана

Введенское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Захар Гурьевич

Мать ребёнка: не указана

Введенское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Гурьевна

Мать ребёнка: не указана

Введенское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Сын попа
Место жительства
Неизвестно
Введенское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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