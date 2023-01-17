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Неклюдова Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1802

Муж: Неклюдов Василий Александрович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Неклюдоов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Неклюдов Василий Александрович

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Неклюдова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Неклюдов Василий Александрович

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Неклюдова Анфиса Васильевна

Отец ребёнка: Неклюдов Василий Александрович

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Неклюдова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Неклюдов Василий Александрович

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Неклюдов Акиндин Васильевич

Отец ребёнка: Неклюдов Василий Александрович

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Неклюдов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Неклюдов Василий Александрович

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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