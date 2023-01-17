Неклюдова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1802
Рождение ребёнка
1803
Сын: Неклюдоов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Неклюдов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Неклюдова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Неклюдов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Неклюдова Анфиса Васильевна
Отец ребёнка: Неклюдов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Неклюдова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Неклюдов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Неклюдов Акиндин Васильевич
Отец ребёнка: Неклюдов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Неклюдов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Неклюдов Василий Александрович
Смерть
Неизвестно