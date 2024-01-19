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Анкушин Яков Архипов

Место рождения

Маяк, Сарыкольский район, Костанайская область

Дата рождения

22.10.1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1772

Отец: Анкушин Архип Михайлов

Мать: не указана

Маяк, Сарыкольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Софья Яковлева

Мать ребёнка: Анкушина Устинья Яковлева (Семенова?)

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Анкушин Феоктист Яковлев

Мать ребёнка: Анкушина Устинья Яковлева (Семенова?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анкушина Устинья Яковлева (Семенова?)

Смерть
Неизвестно
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