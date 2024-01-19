Анкушин Яков Архипов
Место рождения
Дата рождения22.10.1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1772
Отец: Анкушин Архип Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Софья Яковлева
Мать ребёнка: Анкушина Устинья Яковлева (Семенова?)
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Анкушина Устинья Яковлева (Семенова?)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно