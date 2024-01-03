Степанида Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1870
Отец ребёнка: Махалёв Гаврила Иосифов
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Махалёв Гаврила Иосифов
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Махалёв Гаврила Иосифов
Рождение ребёнка
10.04.1878
Дочь: Ирина Гаврилова
Отец ребёнка: Махалёв Гаврила Иосифов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Гаврилова
Отец ребёнка: Махалёв Гаврила Иосифов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно