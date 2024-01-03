Степанида Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1870

Сын: Махалёв Иосиф Гаврилов

Отец ребёнка: Махалёв Гаврила Иосифов

Рождение ребёнка
1874

Сын: Махалёв Павел Гаврилов

Отец ребёнка: Махалёв Гаврила Иосифов

Рождение ребёнка
1876

Сын: Махалёв Георгий Гаврилов

Отец ребёнка: Махалёв Гаврила Иосифов

Рождение ребёнка
10.04.1878

Дочь: Ирина Гаврилова

Отец ребёнка: Махалёв Гаврила Иосифов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Гаврилова

Отец ребёнка: Махалёв Гаврила Иосифов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махалёв Гаврила Иосифов

Смерть
Неизвестно
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