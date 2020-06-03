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Белозеров Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1925

Дата смерти

03.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1925

Отец: Белозеров Иван Антонович

Мать: Белозерова Фекла

Рождение ребёнка
16.05.1950

Сын: Белозеров Николай Владимирович

Мать ребёнка: Белозерова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
13.04.1953

Сын: Белозеров Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Белозерова Александра Николаевна

Смерть
03.06.2020
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