Белозеров Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1925
Дата смерти03.06.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1925
Отец: Белозеров Иван Антонович
Мать: Белозерова Фекла
Рождение ребёнка
16.05.1950
Сын: Белозеров Николай Владимирович
Мать ребёнка: Белозерова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
13.04.1953
Сын: Белозеров Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Белозерова Александра Николаевна
Смерть
03.06.2020