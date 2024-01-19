Салюков Мунжафяр
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Ермачков Саглук صعلوق
Мать: Исанбика 1 Жена
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Завря
Мать ребёнка: Бибиханя 1 Жена
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Бибиханя 1 Жена
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Хамися
Мать ребёнка: Бибиханя 1 Жена
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ямдилия
Мать ребёнка: Мамнуня 2 Жена
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Хакимя
Мать ребёнка: Бибиханя 1 Жена
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мяхтюмя
Мать ребёнка: Мамнуня 2 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамнуня 2 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибиханя 1 Жена
Смерть
1849