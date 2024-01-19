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Салюков Мунжафяр

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Ермачков Саглук صعلوق

Мать: Исанбика 1 Жена

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Завря

Мать ребёнка: Бибиханя 1 Жена

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Мунжафяров Сеитъбаттал

Мать ребёнка: Бибиханя 1 Жена

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Хамися

Мать ребёнка: Бибиханя 1 Жена

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ямдилия

Мать ребёнка: Мамнуня 2 Жена

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Хакимя

Мать ребёнка: Бибиханя 1 Жена

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мяхтюмя

Мать ребёнка: Мамнуня 2 Жена

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамнуня 2 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибиханя 1 Жена

Смерть
1849
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