Петрунько Юлия Марковна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрунько Юлия Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрунько Алексей Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Реутов, Реутов, Московская область
Главный логопед города Реутов, Московская область, Россия
Рождение ребёнка
20.06.1964

Дочь: Моргунова (Петрунько) Оксана Алексеевна

Отец ребёнка: Петрунько Алексей Яковлевич

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