Петрунько Юлия Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Реутов, Реутов, Московская область
Главный логопед города Реутов, Московская область, Россия
Рождение ребёнка
20.06.1964
Дочь: Моргунова (Петрунько) Оксана Алексеевна
Отец ребёнка: Петрунько Алексей Яковлевич