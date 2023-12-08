Богодухова Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богодухов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Богодухов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богодухов Василий
Отец ребёнка: Богодухов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барабаш Мария
Отец ребёнка: Богодухов Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно