Богодухова Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богодухова Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богодухов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Богодухов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богодухов Василий

Отец ребёнка: Богодухов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабаш Мария

Отец ребёнка: Богодухов Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богодухов Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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