Шибаев Трофим Куприянович
мужской, родился 28.04.1917, Курганская обл., Курганский р-н, с. Бельково
умер ?.06.2004, Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
ОтецШибаев КуприянНеизвестно г.р.
Дети
Шибаева Елена ТрофимовнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
28.04.1917
Отец: Шибаев Куприян
Мать: не указана
Курганская обл., Курганский р-н, с. Бельково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шибаева Елена Трофимовна
Мать ребёнка: Беценко Евдокия Григорьевна
Смерть
?.06.2004
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край