Шибаев Трофим Куприянович 28.04.1917 — найти родственников по фамилии на Familio

Шибаев Трофим Куприянович

Автор
ЕБ
Будченко Е.

мужской, родился 28.04.1917, Курганская обл., Курганский р-н, с. Бельково

умер ?.06.2004, Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

Отец
Шибаев КуприянНеизвестно г.р.
Дети
Шибаева Елена ТрофимовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1917

Отец: Шибаев Куприян

Мать: не указана

Курганская обл., Курганский р-н, с. Бельково

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шибаева Елена Трофимовна

Мать ребёнка: Беценко Евдокия Григорьевна

Смерть
?.06.2004
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

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