Боттом ОСИП ИВАНОВИЧ 1720 — найти родственников по фамилии на Familio

Боттом ОСИП ИВАНОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1720

умер 1778

Супруги
Боттом АННА ЕЛИЗАВЕТА1733 г.р.
Дети
Геринг (Боттом) АННА ОСИПОВНА1762 г.р.
Боттом АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ1764 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1760

Жена: Боттом АННА ЕЛИЗАВЕТА

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Геринг (Боттом) АННА ОСИПОВНА

Мать ребёнка: Боттом АННА ЕЛИЗАВЕТА

Рождение ребёнка
1764

Сын: Боттом АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ

Мать ребёнка: Боттом АННА ЕЛИЗАВЕТА

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Боттом) ЕЛИЗАВЕТА ОСИПОВНА

Мать ребёнка: Боттом АННА ЕЛИЗАВЕТА

Смерть
1778

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