Боттом ОСИП ИВАНОВИЧ
мужской, родился 1720
умер 1778
Супруги
Боттом АННА ЕЛИЗАВЕТА1733 г.р.
Дети
Геринг (Боттом) АННА ОСИПОВНА1762 г.р.
Боттом АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ1764 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1760
Жена: Боттом АННА ЕЛИЗАВЕТА
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Геринг (Боттом) АННА ОСИПОВНА
Мать ребёнка: Боттом АННА ЕЛИЗАВЕТА
Рождение ребёнка
1764
Сын: Боттом АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ
Мать ребёнка: Боттом АННА ЕЛИЗАВЕТА
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Боттом) ЕЛИЗАВЕТА ОСИПОВНА
Мать ребёнка: Боттом АННА ЕЛИЗАВЕТА
Смерть
1778