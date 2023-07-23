Удалов Егор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удалов Егор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1934

Дочь: Учаева Любовь Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Пичевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Удалова Мария Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Пичевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кичатова Валентина Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Пичевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саунькина Ольга Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Пичевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрик Анна Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Пичевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыгановкина Раиса Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Пичевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Анна Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Пичевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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