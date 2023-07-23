Удалов Егор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1934
Дочь: Учаева Любовь Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Удалова Мария Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кичатова Валентина Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саунькина Ольга Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрик Анна Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыгановкина Раиса Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Анна Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно