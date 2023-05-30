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Тиликов Андрей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: Тиликов Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Тиликова Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Тиликова Федосья Дмитриевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Тиликова Марья Андреевна

Мать ребёнка: Тиликова Федосья Дмитриевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Тиликова Елена Андреевна

Мать ребёнка: Тиликова Федосья Дмитриевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Тиликова Ксенья Андреевна

Мать ребёнка: Тиликова Федосья Дмитриевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиликова Федосья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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