Тиликов Андрей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802
Отец: Тиликов Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Тиликова Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Тиликова Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Тиликова Марья Андреевна
Мать ребёнка: Тиликова Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Тиликова Елена Андреевна
Мать ребёнка: Тиликова Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Тиликова Ксенья Андреевна
Мать ребёнка: Тиликова Федосья Дмитриевна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно