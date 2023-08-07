Василий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Афанасьевич

Василий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Афанасий Семенович

Мать: Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Еким Васильевич

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Трофим Васильевич

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Настасья Васильевна

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Федяево деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close