Василий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Афанасий Семенович
Мать: Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Еким Васильевич
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Трофим Васильевич
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Настасья Васильевна
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Федяево деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно