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Салеев Степан Антонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Салеев Антон Иванов

Мать: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Екатерина Степанова

Мать ребёнка: Аксинья Павлова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Устинья Степанова

Мать ребёнка: Аксинья Павлова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Салеев Егор Степанов

Мать ребёнка: Аксинья Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Павлова

Смерть
Неизвестно
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