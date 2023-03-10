Салеев Степан Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Салеев Антон Иванов
Мать: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Екатерина Степанова
Мать ребёнка: Аксинья Павлова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Устинья Степанова
Мать ребёнка: Аксинья Павлова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Салеев Егор Степанов
Мать ребёнка: Аксинья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Павлова
Смерть
Неизвестно