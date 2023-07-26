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Хвасько Фатей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хвасько Павел Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1962

Сын: Хвасько Александр Фатеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добрыднева Раиса Васильевна

Краснофлотское, Советский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
06.08.1971

Сын: Хвасько Анатолий Фатеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1976

Сын: Хвасько Юрий Фатеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрыднева Раиса Васильевна

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