Хвасько Фатей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хвасько Павел Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1962
Сын: Хвасько Александр Фатеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Добрыднева Раиса Васильевна
Краснофлотское, Советский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
06.08.1971
Сын: Хвасько Анатолий Фатеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1976
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно