Скрыкалова Евдокия Савватьевна 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скрыкалова Евдокия Савватьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Брюханов Савватий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрыкалов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрыкалов Яков Семенович

Отец ребёнка: Скрыкалов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрыкалов Сергей Семенович

Отец ребёнка: Скрыкалов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Скрыкалова Евлампия Семеновна

Отец ребёнка: Скрыкалов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Скрыкалов Василий Семенович

Отец ребёнка: Скрыкалов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Скрыкалов Алекс. Семенович

Отец ребёнка: Скрыкалов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
05.10.1905

Сын: Скрыкалов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Скрыкалов Семен Михайлович

Смерть
Неизвестно

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