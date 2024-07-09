Скрыкалова Евдокия Савватьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Брюханов Савватий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Скрыкалов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрыкалов Сергей Семенович
Отец ребёнка: Скрыкалов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Скрыкалова Евлампия Семеновна
Отец ребёнка: Скрыкалов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Скрыкалов Василий Семенович
Отец ребёнка: Скрыкалов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Скрыкалов Алекс. Семенович
Отец ребёнка: Скрыкалов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
05.10.1905
Сын: Скрыкалов Михаил Семенович
Отец ребёнка: Скрыкалов Семен Михайлович
Смерть
Неизвестно