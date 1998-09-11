Аксенов Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.05.1936
Дата смерти11.09.1998
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1936
Бракосочетание
28.11.1959
Петухово, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аксенова Тамара Арсентьевна
Рождение ребёнка
11.12.1964
Дочь: Сединкина Елена Владимировна
Мать ребёнка: Аксенова Тамара Арсентьевна
Смерть
11.09.1998