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Аксенов Владимир Васильевич

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Место рождения

Орлёнок, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

09.05.1936

Дата смерти

11.09.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1936

Отец: Аксенов Василий Дмитриевич

Мать: Аксенова Анастасия Ивановна

Орлёнок, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
28.11.1959

Жена: Аксенова Тамара Арсентьевна

Петухово, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксенова Тамара Арсентьевна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
11.12.1964

Дочь: Сединкина Елена Владимировна

Мать ребёнка: Аксенова Тамара Арсентьевна

Смерть
11.09.1998
Курган, город Курган, Курганская область
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