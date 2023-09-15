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Михайлов Александр Степанов

Место рождения

Старово, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1889 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Старово, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
04.02.1907 ст.

Жена: Михайлова Александра Илларионова

Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Судайской волости деревни Старова крестьянскiй сынъ Александр Степановъ Михайловъ, первымъ бракомъ, православного вероисповедания, 18 лет. Суда... Показать все
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