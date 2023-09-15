Михайлов Александр Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1907 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Судайской волости деревни Старова крестьянскiй сынъ Александр Степановъ Михайловъ, первымъ бракомъ, православного вероисповедания, 18 лет. Суда... Показать все