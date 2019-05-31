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Коровин Александр Михайлович

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

31.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2019

Отец: Коровин Михаил Анатольевич

Мать: Коровина Анастасия Витальевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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