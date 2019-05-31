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Коровин Александр Михайлович
Коровин Александр Михайлович
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Древо
Место рождения
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
Дата рождения
31.05.2019
Пол
Мужской
Отец
Коровин Михаил Анатольевич
1987 г.р.
Мать
Коровина (Долженко) Анастасия Витальевна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2019
Отец:
Коровин Михаил Анатольевич
Мать:
Коровина Анастасия Витальевна
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
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