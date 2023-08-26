Петровская Аксиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровская Аксиния Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1917

Сын: Петровский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Петровский Иван Северьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Яков Иванович

Отец ребёнка: Петровский Иван Северьянович

Чичкова, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Петровский Иван Северьянович

Чичкова, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Петровский Иван Северьянович

Чичкова, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Тихон Иванович

Отец ребёнка: Петровский Иван Северьянович

Чичкова, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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