Петровская Аксиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1917
Сын: Петровский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Петровский Иван Северьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петровский Иван Северьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Петровский Иван Северьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Петровский Иван Северьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Тихон Иванович
Отец ребёнка: Петровский Иван Северьянович
Смерть
Неизвестно