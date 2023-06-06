Сайфуллина (Сайфуллина) Махмубя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Абдулвалиева Мархубя
Отец ребёнка: Габдулкабиров Абдулвали
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Габдулкабиров Абдулвали
Рождение ребёнка
?.01.1850
Отец ребёнка: Габдулкабиров Абдулвали
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Старая Амзя
Смерть
Неизвестно