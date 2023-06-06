Сайфуллина (Сайфуллина) Махмубя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфуллина (Сайфуллина) Махмубя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Абдулвалиева Мархубя

Отец ребёнка: Габдулкабиров Абдулвали

Рождение ребёнка
1846

Сын: Абдулвалиев Зямалетдин

Отец ребёнка: Габдулкабиров Абдулвали

Рождение ребёнка
?.01.1850

Сын: Абдулвалиев Фахритдин

Отец ребёнка: Габдулкабиров Абдулвали

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдулкабиров Абдулвали

Место жительства
Неизвестно
Старая Амзя
Смерть
Неизвестно
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