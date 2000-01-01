(Тиванова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тиванова) Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тиванов Василий

Мать: Тиванова Анна

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