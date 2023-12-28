Морозов Савва Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Савва Тимофеевич

Морозов Савва Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Елена Саввишна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Савва Саввич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Тимофей Саввич

Мать ребёнка: не указана

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