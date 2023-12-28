Морозов Савва Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Елена Саввишна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Савва Саввич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана