(Голуб) Дина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голуб) Дина

Место рождения

г.Струнино Александровский р-н

Дата рождения

02.07.1991

Дата смерти

17.06.2021

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1991

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

г.Струнино Александровский р-н
Рождение ребёнка
2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.06.2021
Причина смерти: Ковид
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