(Голуб) Дина
Место рожденияг.Струнино Александровский р-н
Дата рождения02.07.1991
Дата смерти17.06.2021
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1991
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
г.Струнино Александровский р-н
Рождение ребёнка
2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.06.2021
Причина смерти: Ковид