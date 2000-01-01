Дехтерева Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дехтерева Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

1830 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Степан

Отец ребёнка: Евстафий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстафий

Смерть
Неизвестно
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