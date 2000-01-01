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Дехтерева Акулина
Дехтерева Акулина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1808
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Евстафий
1805 г.р.
Дети
Степан
1830 г.р.
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын:
Степан
Отец ребёнка:
Евстафий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Евстафий
Смерть
Неизвестно
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