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Параскева Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

25.03.1904

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Юдина Апполинария Фёдоровна

Отец ребёнка: Юдин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1900

Дочь: Юдина Вера Фёдоровна

Отец ребёнка: Юдин Фёдор Иванович

Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд
8.9.1900 родилась Вера у Федора Ивановича Юдина и жена Параскева Максимовна. Крещена 10.09. ГААО Ф29 оп39 д541 л9об-10
Рождение ребёнка
24.03.1904

Сын: Юдин Евфимий Фёдорович

Отец ребёнка: Юдин Фёдор Иванович

Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд
24.3.1904 родился Евфимий у Феодора Ивановича Юдина и Параскевы Максимовны. Крещен 25.03 восприемник Феодор Арсениев Юдин ГААО Ф29 оп39 д683 л265об-266
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Фёдор Иванович

Смерть
25.03.1904
Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд
25.3.1904 умерла крестьянская жена Параскева Максимовна Юдина 40л от родильной горячки Ф29 оп39 д683 л284об-285
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