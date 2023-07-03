Параскева Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти25.03.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Юдина Апполинария Фёдоровна
Отец ребёнка: Юдин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1900
Дочь: Юдина Вера Фёдоровна
Отец ребёнка: Юдин Фёдор Иванович
8.9.1900 родилась Вера у Федора Ивановича Юдина и жена Параскева Максимовна. Крещена 10.09. ГААО Ф29 оп39 д541 л9об-10
Рождение ребёнка
24.03.1904
Отец ребёнка: Юдин Фёдор Иванович
24.3.1904 родился Евфимий у Феодора Ивановича Юдина и Параскевы Максимовны. Крещен 25.03 восприемник Феодор Арсениев Юдин ГААО Ф29 оп39 д683 л265об-266
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдин Фёдор Иванович
Смерть
25.03.1904
25.3.1904 умерла крестьянская жена Параскева Максимовна Юдина 40л от родильной горячки Ф29 оп39 д683 л284об-285