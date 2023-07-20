Галиевцева (Баева) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиевцева (Баева) Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.02.1943

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баева Яков

Мать: ?

Рождение ребёнка
14.06.1936

Сын: Галиевцев Константин

Отец ребёнка: Галиевцев Макар

с.Михайловка Новосибирской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Школдина Елена

Отец ребёнка: Галиевцев Макар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галиевцев Макар

Смерть
01.02.1943
Причина смерти: Болезнь
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