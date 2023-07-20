Галиевцева (Баева) Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.02.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баева Яков
Мать: ?
Рождение ребёнка
14.06.1936
Сын: Галиевцев Константин
Отец ребёнка: Галиевцев Макар
с.Михайловка Новосибирской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Школдина Елена
Отец ребёнка: Галиевцев Макар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галиевцев Макар
Смерть
01.02.1943
Причина смерти: Болезнь