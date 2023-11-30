Климова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1930

Дочь: Старунская Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Климов Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Климов Яков Иванович

Карелия,дочь Светлана художница
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Климов Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Климов Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Климов Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
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