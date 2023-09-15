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Параскева Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.06.1893 ст.

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 13.06.1893 Калихновщины Марфа Андреевна Калихновщины отец крестьянин Андрей Леонтьевич Калихновщины мать жена Параскева Павловна Вилина крестьянин Захар Васильевич Калихновщин... Показать все
Рождение
До 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
Неизвестно
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