Параскева Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.06.1893 ст.
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич
Афанасьевская церковь 13.06.1893 Калихновщины Марфа Андреевна Калихновщины отец крестьянин Андрей Леонтьевич Калихновщины мать жена Параскева Павловна Вилина крестьянин Захар Васильевич Калихновщин... Показать все
Рождение
До 1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Леонтьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно