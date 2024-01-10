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Муса

Место рождения

с.Красная Горка Пильнинского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Красная Горка Пильнинского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1908

Сын: Мусин Ибрагим Мусинович

Мать ребёнка: Арифя

с.Красная Горка Пильнинского р-на Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арифя

Смерть
Неизвестно
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