Муса
Место рожденияс.Красная Горка Пильнинского р-на Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Красная Горка Пильнинского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Арифя
с.Красная Горка Пильнинского р-на Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арифя
Смерть
Неизвестно