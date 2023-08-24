Шемякин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемякин Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шемякин Владимир Александрович

Мать: Чапайкина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шемякина Виктория Александровна

Мать ребёнка: Заслонкина Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шемякина Алена Александровна

Мать ребёнка: Заслонкина Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заслонкина Любовь Петровна

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