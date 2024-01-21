Орлов Дмитрий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Дмитрий Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1974

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

1941 г.р.

Жена

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Дети

2007 г.р.
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Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1974

Отец: Месропян Валерий Давидович

Мать: Швайкина Инна Алексеевна

Рождение ребёнка
19.09.2007

Дочь: Орлова Полина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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